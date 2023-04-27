Адвокат рассказал, какой срок может грозить Блиновской

«В случае установления в действиях Елены Блиновской состава уголовного преступления ей может грозить наказание по ч. 2 ст. 198 до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, но уже до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — пояснил Демидов.