$81.56-0.0790.20+0.06
9 минут назад

Адвокат Демидов заявил, что Елене Блиновской может грозить лишение свободы сроком до 7 лет

Газета.Ru

По мнению юриста, Блиновской грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы. Уголовное дело в отношении популярного блогера прокомментировал изданию «Абзац» адвокат Эдуард Демидов.

Адвокат рассказал, какой срок может грозить Блиновской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Председатель Московской коллегии адвокатов «Демидов, Сахаровский и партнеры» рассказал о правовых последствиях, которые грозят подозреваемой.

«В случае установления в действиях Елены Блиновской состава уголовного преступления ей может грозить наказание по ч. 2 ст. 198 до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, но уже до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — пояснил Демидов.

В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб. Предполагается, что блогер планировала пересечь границу Белоруссии и Литвы. Она была задержана сотрудниками ФСБ на границе с Белоруссией.

Позднее стало известно, что Блиновская незадолго до попытки покинуть Россию переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. Более 43 млн руб. блогерша незаконно легализовала через компании мужа и родственников, оплатив автомобиль, который перешел ее супругу, различное оборудование и концерты артистов, выступавших у нее дома, и праздник в августе 2021 года.

Происшествия,Елена Блиновская,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий