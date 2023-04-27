Адвокат рассказал, какой срок может грозить Блиновской

По мнению юриста, Блиновской грозит крупный штраф и, возможно, лишение свободы. Уголовное дело в отношении популярного блогера прокомментировал изданию «Абзац» адвокат Эдуард Демидов.
Председатель Московской коллегии адвокатов «Демидов, Сахаровский и партнеры» рассказал о правовых последствиях, которые грозят подозреваемой.
«В случае установления в действиях Елены Блиновской состава уголовного преступления ей может грозить наказание по ч. 2 ст. 198 до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, но уже до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет», — пояснил Демидов.
В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб. Предполагается, что блогер планировала пересечь границу Белоруссии и Литвы. Она была задержана сотрудниками ФСБ на границе с Белоруссией.
Позднее стало известно, что Блиновская незадолго до попытки покинуть Россию переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. Более 43 млн руб. блогерша незаконно легализовала через компании мужа и родственников, оплатив автомобиль, который перешел ее супругу, различное оборудование и концерты артистов, выступавших у нее дома, и праздник в августе 2021 года.