$81.56-0.0790.20+0.06

Елена Блиновская предлагала следователю 10 млн долларов во время задержания на границе

Блогер Елена Блиновская предприняла неудачную попытку сбежать за границу, чтобы уйти от уголовного преследования из-за неуплаты налогов. На границе автора «Марафона желаний» задержали правоохранительные органы, но она попыталась откупиться многомиллионной суммой.

Блиновская предлагала следователю 10 млн долларов во время задержания
© слово и дело

Блиновская пересекала границу с Белоруссией на арендованном «Майбахе», когда ее задержали сотрудники ФСБ. На блогера заведено уголовное дело из-за долга по налогам в размере 918 млн рублей. Понимая плачевность своего положения, блогер решила откупиться от следователя на границе. Она предложила ему взятку в размере 10 млн долларов.

Кто такая Елена Блиновская и на чем она зарабатывает?

Как передает «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал «Образ будущего», следователь отказался от предложения. Как сообщает источник, Блиновскую могли предупредить об аресте. Если это сотрудники органов безопасности, то их задержат и привлекут к уголовной ответственности.

33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий