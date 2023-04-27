Блиновская предлагала следователю 10 млн долларов во время задержания

Блогер Елена Блиновская предприняла неудачную попытку сбежать за границу, чтобы уйти от уголовного преследования из-за неуплаты налогов. На границе автора «Марафона желаний» задержали правоохранительные органы, но она попыталась откупиться многомиллионной суммой.

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Блиновская пересекала границу с Белоруссией на арендованном «Майбахе», когда ее задержали сотрудники ФСБ. На блогера заведено уголовное дело из-за долга по налогам в размере 918 млн рублей. Понимая плачевность своего положения, блогер решила откупиться от следователя на границе. Она предложила ему взятку в размере 10 млн долларов.