Елена Блиновская предлагала следователю 10 млн долларов во время задержания на границе
Блогер Елена Блиновская предприняла неудачную попытку сбежать за границу, чтобы уйти от уголовного преследования из-за неуплаты налогов. На границе автора «Марафона желаний» задержали правоохранительные органы, но она попыталась откупиться многомиллионной суммой.
Блиновская пересекала границу с Белоруссией на арендованном «Майбахе», когда ее задержали сотрудники ФСБ. На блогера заведено уголовное дело из-за долга по налогам в размере 918 млн рублей. Понимая плачевность своего положения, блогер решила откупиться от следователя на границе. Она предложила ему взятку в размере 10 млн долларов.
Как передает «СтарХит» со ссылкой на Telegram-канал «Образ будущего», следователь отказался от предложения. Как сообщает источник, Блиновскую могли предупредить об аресте. Если это сотрудники органов безопасности, то их задержат и привлекут к уголовной ответственности.