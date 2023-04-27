На территории котельной Петербурга сдетонировало взрывное устройство

На территории заброшенной котельной в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга детонировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram -канал Shot.

По данным канала, устройство находилось в металлической бочке из-под моторного масла и было начинено 60-70 килограммами взрывчатого вещества пониженной мощности. В результате взрыва осколок от бочки пробил крышу расположенной рядом конюшни. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению. По факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1 («Незаконные приобретение, сбыт или ношение взрывных устройств») УК РФ.