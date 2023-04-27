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Суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу

Суд Москвы сообщил об аресте командующего военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы за организацию посягательства на жизнь военного. Об этом говорится в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Суд Москвы заочно арестовал командующего ВМС Украины Неижпапу
© Газета.Ru

«Хамовническим районным судом города Москвы 27 апреля 2023 года заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в трех преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.33, ст.317 УК РФ, гражданину Украины Неижпапе А.Л., занимающему должность командующего ВМС Украины», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа по делу о покушении на жизнь сотрудника российских правоохранительных органов.

До этого Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Богдана Цыганенко, второго фигуранта дела об убийстве дочери публициста Александра Дугина Дарьи.

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