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Российский полицейский покончил жизнь самоубийством

В Красноярском крае заместитель начальника отдела дознания Шушенского ОВД покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Российский полицейский покончил жизнь самоубийством
© globallookpress.com

По данным канала, трагедия произошла в селе под Красноярском. В полицию позвонила жена погибшего и рассказала, что нашла тело супруга.

Отмечается, что у мужчины было двое детей. В настоящий момент следователи и полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Московской области 42-летний патрульный линейного отдела полиции совершил самоубийство и оставил записку.

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