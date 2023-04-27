Российский полицейский покончил жизнь самоубийством

В Красноярском крае заместитель начальника отдела дознания Шушенского ОВД покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

По данным канала, трагедия произошла в селе под Красноярском. В полицию позвонила жена погибшего и рассказала, что нашла тело супруга.

Отмечается, что у мужчины было двое детей. В настоящий момент следователи и полицейские проводят проверку по факту произошедшего.