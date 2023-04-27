В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта

"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа - Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - пояснили в Домодедово.