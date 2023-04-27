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В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта

Беспилотных летательных аппаратов в четверг над Домодедово зафиксировано не было, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта
© РИА Новости

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что два экипажа самолетов заметили дроны около Домодедово, один из них - экипаж рейса авиакомпании Nordstar Уфа - Москва.

Пилот российского самолета заметил дрон на подлете к Домодедово

"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа - Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - пояснили в Домодедово.

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