В Домодедово опровергли информацию о дронах в районе аэропорта

Беспилотных летательных аппаратов в четверг над Домодедово зафиксировано не было, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что два экипажа самолетов заметили дроны около Домодедово, один из них - экипаж рейса авиакомпании Nordstar Уфа - Москва.
"Информация не соответствует действительности. Рейсов авиакомпании NordStar, следующих по маршруту Уфа - Домодедово, сегодня нет в расписании. Беспилотных летательных аппаратов зафиксировано не было. Аэропорт работает в штатном режиме", - пояснили в Домодедово.