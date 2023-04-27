Пожар в Курганской области перекинулся на завод «Курганстальмост»
Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что крупный пожар в области перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Об этом Шумков написал в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, пожар в микрорайоне Утяк перекинулся на кроны деревьев (стал верховым). Кроме того, власти области запросили дополнительные средства пожаротушения у МЧС РФ, Рослесхоза, а также ближайших заводов.
«Огонь зашел на территорию завода “Курганстальмост”. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», – написал Шумков.
27 апреля в Кетовском районе Курганской области природный пожар перекинулся на пять зданий. Позже площадь возгорания выросла до 6 тысяч квадратных метров – пожар охватил уже 20 жилых и столько же 20 нежилых строений.