Пожар в Курганской области перекинулся на завод «Курганстальмост»

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что крупный пожар в области перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Об этом Шумков написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, пожар в микрорайоне Утяк перекинулся на кроны деревьев (стал верховым). Кроме того, власти области запросили дополнительные средства пожаротушения у МЧС РФ, Рослесхоза, а также ближайших заводов.

«Огонь зашел на территорию завода “Курганстальмост”. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», – написал Шумков.