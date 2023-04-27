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Пожар в Курганской области перекинулся на завод «Курганстальмост»

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил, что крупный пожар в области перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Об этом Шумков написал в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, пожар в микрорайоне Утяк перекинулся на кроны деревьев (стал верховым). Кроме того, власти области запросили дополнительные средства пожаротушения у МЧС РФ, Рослесхоза, а также ближайших заводов.

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«Огонь зашел на территорию завода “Курганстальмост”. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», – написал Шумков.

27 апреля в Кетовском районе Курганской области природный пожар перекинулся на пять зданий. Позже площадь возгорания выросла до 6 тысяч квадратных метров – пожар охватил уже 20 жилых и столько же 20 нежилых строений.

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