Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене. Об этом ТАСС в четверг стало известно из картотеки суда.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойко Е. Ю. удовлетворено", - говорится на сайте суда.

Фабула уголовного дела неизвестна, так как материалы имеют гриф "секретно". Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС также пока не располагает.

На прошлой неделе в рамках расследования уголовного дела о госизмене был арестован россиянин Юрий Плыске. Ранее на текущей неделе суд уже арестовал двоих обвиняемых в госизмене граждан РФ - Довганя и Расулова. Также суд продлил срок содержания в СИЗО гражданке Слободчиковой, которая была ранее задержана в регионе, а затем доставлена в Москву.