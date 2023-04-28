Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по обвинению в госизмене. Об этом ТАСС в четверг стало известно из картотеки суда.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бойко Е. Ю. удовлетворено", - говорится на сайте суда.
Бойко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
Фабула уголовного дела неизвестна, так как материалы имеют гриф "секретно". Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС также пока не располагает.
На прошлой неделе в рамках расследования уголовного дела о госизмене был арестован россиянин Юрий Плыске. Ранее на текущей неделе суд уже арестовал двоих обвиняемых в госизмене граждан РФ - Довганя и Расулова. Также суд продлил срок содержания в СИЗО гражданке Слободчиковой, которая была ранее задержана в регионе, а затем доставлена в Москву.