В лесах Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в лесах Курганской области из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор области Вадим Шумков, документ размещен на сайте регионального правительства.

© Газета.Ru

Он дал поручение департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Главам муниципальных образований рекомендовано информировать жителей и организации о введении ЧС.

28 апреля в региональном управлении МЧС заявили, что пожар в деревне Логоушка в Курганской области локализован. Пожарные отстояли у огненной стихии 134 дома.

Также вице-губернатор области Оксана Куташи сообщила, что пожар на территории завода «Курганстальмост» локализовали, а ландшафтный пожар в микрорайоне Кургана Утяк полностью ликвидировали.