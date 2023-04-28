$80.51-1.0588.37-1.83

В лесах Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в лесах Курганской области из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор области Вадим Шумков, документ размещен на сайте регионального правительства.

В лесах Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров
© Газета.Ru

Он дал поручение департаменту гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области выделить силы и средства для проведения мероприятий по ликвидации лесных пожаров и осуществлять постоянный контроль за обстановкой.

Главам муниципальных образований рекомендовано информировать жителей и организации о введении ЧС.

28 апреля в региональном управлении МЧС заявили, что пожар в деревне Логоушка в Курганской области локализован. Пожарные отстояли у огненной стихии 134 дома.

Также вице-губернатор области Оксана Куташи сообщила, что пожар на территории завода «Курганстальмост» локализовали, а ландшафтный пожар в микрорайоне Кургана Утяк полностью ликвидировали.

Накануне режим ЧС был объявлен на территории города Кургана в связи с лесными пожарами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий