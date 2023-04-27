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РИА Новости: в Москву доставили обвиняемую в госизмене россиянку Слободчикову

В Москву доставили россиянку Слободчикову, ее обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

В Москву доставили обвиняемую в госизмене россиянку Слободчикову
© Freepik.com

"Зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М., обвиняемой в госизмене", - сообщили журналистам в суде.

Ходатайство об аресте Слободчиковой будет рассматривать Лефортовский суд столицы. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену и усилении мер за терроризм. Так, по статье УК РФ "Госизмена" максимальная санкция будет предусматривать пожизненное заключение, в настоящий момент речь идет о 20 годах лишения свободы. Под госизменой понимается шпионаж, выдача иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической, консультативной или иной помощи государству в деятельности, направленной против РФ.

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