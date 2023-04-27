Обвиняемую в госизмене россиянку Слободчикову доставили в Москву

Лефортовский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСБ об аресте россиянки Слободчиковой, обвиняемой в госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Суд зарегистрировал поступившие на женщину материалы, в них следствие просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Слободчиковой Н.М.. Она помещена в московское СИЗО. Она была арестована по уголовному делу о госизмене в другом регионе.

Детали дела и суть обвинения в суде не раскрывают из-за грифа «секретно».

Ранее 27 апреля сообщалось, что в Москве ФСБ задержала россиянина по фамилии Расулов по делу о госизмене. Следователи спецслужбы ходатайствуют перед Лефортовским судом о его аресте. Подробности дела не разглашаются. Известно, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).