ФСБ сообщила о задержании россиянина Расулова по делу о госизмене
Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ по фамилии Расулов по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
Спецслужба попросила Лефортовский суд арестовать задержанного.
Деталей дела в ФСБ не раскрыли.
Два дня назад, 25 апреля, стало известно, что ФСБ задержала россиянина по фамилии Довгань также по делу о госизмене. Ходатайство о его аресте поступило в Лефортовский суд Москвы. Детали дела не уточнялись.
В апреле Госдума одобрила поправки, увеличивающие срок наказания за госизмену до пожизненного. Пока максимальное наказание за госизмену в России составляет до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.