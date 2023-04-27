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ФСБ сообщила о задержании россиянина Расулова по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ по фамилии Расулов по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ сообщила о задержании россиянина Расулова по делу о госизмене
© РИА Новости

Спецслужба попросила Лефортовский суд арестовать задержанного.

Деталей дела в ФСБ не раскрыли.

Два дня назад, 25 апреля, стало известно, что ФСБ задержала россиянина по фамилии Довгань также по делу о госизмене. Ходатайство о его аресте поступило в Лефортовский суд Москвы. Детали дела не уточнялись.

В апреле Госдума одобрила поправки, увеличивающие срок наказания за госизмену до пожизненного. Пока максимальное наказание за госизмену в России составляет до 20 лет тюрьмы со штрафом до полумиллиона рублей.

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