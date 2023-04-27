Замглавы Росавиации рассказал о "потерявшемся" дроне во Внуково

«У нас недавно был случай, такой полет выполнялся, его очень хорошо осветили в прессе. Где-то неделю назад, может, дня три назад. Когда беспилотник в Марьино потерялся и начал летать по всей Москве. Были введены соответствующие ограничения, закрыли аэродром Внуково», — заявил он.