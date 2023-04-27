Замглавы Росавиации рассказал о "потерявшемся" дроне во Внуково

Замглавы Росавиации Ядров рассказал о "потерявшемся" дроне в районе Внуково
Замглавы Росавиации Дмитрий Ядров во время заседания в Совете Федерации заявил, что московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за «потерявшегося» беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас недавно был случай, такой полет выполнялся, его очень хорошо осветили в прессе. Где-то неделю назад, может, дня три назад. Когда беспилотник в Марьино потерялся и начал летать по всей Москве. Были введены соответствующие ограничения, закрыли аэродром Внуково», — заявил он.
По его словам, владелец беспилотника запускал его без каких-либо разрешений, так как на сегодняшний день это не воспрещается законодательством.
24 апреля РИА Новости сообщило, что воздушную зону над московским аэропортом «Внуково» временно закрыли в связи с появлением информации о беспилотном летательном аппарате. В то же время в пресс-службе воздушного узла сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.