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1 час назад

В российском городе произошел выброс хлора

Lenta.ru

В городе Кирово-Чепецк Кировской области произошел выброс хлора. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов в Telegram-канале.

В российском городе произошел выброс хлора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утром жители города почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — написал губернатор.

По его словам, угрозы жизни и здоровью жителей Кирово-Чепецка нет, на месте работают сотрудники оперативных служб. Для выяснения причин произошедшего было организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Происшествия,Александр Соколов,
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