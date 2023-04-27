Shot сообщил о крупном беспилотнике в небе над Серпуховым

Telegram-канал Shot сообщил, что в небе над подмосковным Серпуховым увидели крупный беспилотник. Кадры с пролетающим БПЛА (беспилотным летательным аппаратом) попали в сеть.

Граждане сообщили о дроне в полицию, маршрут его прибытия выясняется.

Днем 27 апреля беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в Брянской области.

По данным Mash, в ночь с 26 на 27 апреля дроны ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС, однако их сбили системы ПВО.

26 апреля, по данным Shot, беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Белгородской области.