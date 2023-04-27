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SHOT: БПЛА ВСУ с гранатами атаковал электроподстанцию в Брянской области

Беспилотник ВСУ с двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области, передает Telegram-канал SHOT. По данным канала, местная ЛЭП получила незначительные повреждения, пострадавших нет. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

CМИ: дрон с гранатами атаковал электроподстанцию под Брянском
© РИА Новости

Беспилотник ВСУ двумя гранатами атаковал электроподстанцию в Климовском районе Брянской области, незначительные повреждения получила ЛЭП, пострадавших нет, — указано в сообщении.

Ранее поселок Климово в Брянской области лишился электроэнергии из-за обстрела, произведенного Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор области Александр Богомаз. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. По словам Богомаза, аварийные и ремонтные службы начнут проводить восстановительные работы после выполнения необходимых действий.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. По сведениям канала, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны и местные власти ситуацию не комментировали.

25 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион дважды в течение дня подвергся обстрелам со стороны Украины.

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