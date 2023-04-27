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Российские моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь

Супруга капитана пропавшего судна 30 minutes Надежда Расина сообщила, что моряки найдены и находятся в безопасности после нападения людей с автоматами в водах Йемена. Об этом пишет ТАСС.

Россияне с пропавшего в Красном море судна сообщили о нападении
© globallookpress.com

«Наших рябят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи», - сообщила Расина.

Она уточнила, что власти Эритреи проводили расследование, поэтому экипаж только сейчас смог выйти на связь.

Инцидент произошел 17 апреля, когда судно с экипажем из трех россиян и одного гражданина Египта вышло из порта Джизан и взяло курс на Джибути. В ночь на 18 апреля судно перестало выходить на связь. Спустя два дня после потери связи владелец заявил о ее бедствии в водах Саудовской Аравии и подал сигнал SOS.

О происшествии было проинформировано посольство России в Саудовской Аравии, а также международные организации, занимающиеся спасением на море.

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