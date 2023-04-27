Россияне с пропавшего в Красном море судна сообщили о нападении

Моряки пропавшего судна 30 minutes вышли на связь с родными. Об этом в четверг ТАСС сообщила жена капитана пропавшего судна Надежда Расина.

"Наших рябят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо", - сказала она.

17 апреля прогулочное судно 30 minutes в районе 16:00 (совпадает с мск) вышло из порта Джизан в направлении порта Джибути. На борту находился экипаж из трех россиян: Романа, Даниила, Марии и одного гражданина Египта. После вечернего сеанса связи, в час ночи 18 апреля, яхта перестала выходить на связь, система отслеживания судов была отключена.

После того как судно не вышло на радиосвязь через два дня, владелец принял решение подать сигнал SOS и объявить яхту терпящей бедствие в водах Саудовской Аравии, по последним координатам.

Об инциденте было уведомлено посольство РФ в Саудовской Аравии, а также представители береговой охраны Саудовской Аравии, международные организации, связанные со спасением на водах и борьбе с пиратством, вооруженные силы стран, имеющих базы в регионе, дипломатические сотрудники всех стран, граничащих с регионом поиска.