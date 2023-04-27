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Полиция раскрыла убийство девушки, совершенное 20 лет назад

Полиция раскрыла убийство женщины, совершенное в Москве почти 20 лет назад. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Полиция раскрыла убийство девушки, совершенное 20 лет назад
© Вечерняя Москва

Преступление произошло около детского сада на 2-й Владимирской улице 2 июля 2023 года. Неизвестные схватили неработающую местную жительницу и задушили.

Долго время убийство оставалось не раскрытым. Однако при работе над преступлениями прошлых лет следователи смогли получить новые данные и определить личности подозреваемых. Ими оказались мужчины, которым на тот момент было 27 и 38 лет соответственно.

Подозреваемых задержали по местам жительства: в Москве, недалеко от места преступления, и в Туле. Как сообщил «МК», оба мужчины ранее судимы, в том числе и за убийства.

Другое преступление прошедших лет раскрыли в Подмосковье. Мужчину, который застрелил женщину с дочерью в деревне Телешово, арестовали.

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