$81.63+0.0890.14+0.11
57 минут назад

Юрист оценил попытку блогера Блиновской сбежать из России

Семён Капранов
Алексей Гавришевэксперт

Юрист Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал дело Елены Блиновской о неуплате налогов, а также рассказал, как на него повлияет попытка блогера сбежать из России.

Ранее Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле.

По словам юриста, попытка Блиновской покинуть Россию будет учитываться следствием в том случае, если встанет вопрос об избрании ей меры пресечения.

При избрании меры пресечения следствие может расценить это как попытку ухода от ответственности и уничтожения доказательств, что, конечно, будет не в пользу Елены Блиновской в вопросе об избрании меры пресечения, если такой вопрос встанет у следствия.

Поскольку блогер, по версии следствия, уклонялась от уплаты налогов, являясь при этом индивидуальным предпринимателем, то по закону она будет отвечать по статье 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов, соборов и (или) физического лица- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов".

Если вина будет доказана, то согласно ч.2 ст. 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов, соборов и (или) физического лица- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" Блиновская будет привлечена к уголовной ответственности (как физическое лицо), поскольку сумма, которая не была уплачена в качестве налога за период в пределах трех финансовых лет подряд, превышает 13 млн рублей, что является особо крупным размером, согласно данной статье.
Алексей Гавришев
Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal

Специалист отметил, что блогеру грозит штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет), либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, как отметил Гавришев, в отношении Блиновской также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", по которому ее могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до семи лет со штрафом.

"Хотелось бы отметить, что особо крупным размером по статье 174 УК РФ является сумма, которая превышает шесть миллионов рублей", — сказал юрист.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проводит обыски у Елены Блиновской, которую задержали при попытке выехать из страны. По версии следствия, она, "оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей". Кроме того, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций".

Происшествия,Видео,Елена Блиновская,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий