Юрист оценил попытку блогера Блиновской сбежать из России

Юрист Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал дело Елены Блиновской о неуплате налогов, а также рассказал, как на него повлияет попытка блогера сбежать из России.
Ранее Блиновская была задержана в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей. Она пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле.
По словам юриста, попытка Блиновской покинуть Россию будет учитываться следствием в том случае, если встанет вопрос об избрании ей меры пресечения.
Специалист отметил, что блогеру грозит штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (или в размере заработной платы или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет), либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, как отметил Гавришев, в отношении Блиновской также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", по которому ее могут приговорить к принудительным работам или лишению свободы на срок до семи лет со штрафом.
"Хотелось бы отметить, что особо крупным размером по статье 174 УК РФ является сумма, которая превышает шесть миллионов рублей", — сказал юрист.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ проводит обыски у Елены Блиновской, которую задержали при попытке выехать из страны. По версии следствия, она, "оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей". Кроме того, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций".