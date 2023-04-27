Юрист оценил попытку блогера Блиновской сбежать из России

При избрании меры пресечения следствие может расценить это как попытку ухода от ответственности и уничтожения доказательств, что, конечно, будет не в пользу Елены Блиновской в вопросе об избрании меры пресечения, если такой вопрос встанет у следствия.



Поскольку блогер, по версии следствия, уклонялась от уплаты налогов, являясь при этом индивидуальным предпринимателем, то по закону она будет отвечать по статье 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов, соборов и (или) физического лица- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов".



Если вина будет доказана, то согласно ч.2 ст. 198 УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов, соборов и (или) физического лица- плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" Блиновская будет привлечена к уголовной ответственности (как физическое лицо), поскольку сумма, которая не была уплачена в качестве налога за период в пределах трех финансовых лет подряд, превышает 13 млн рублей, что является особо крупным размером, согласно данной статье.

Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal