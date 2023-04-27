В Москве «заминировали» все станции метро

Неизвестный сообщил в экстренные службы о минировании всех станций метро Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили утром по электронной почте. Сейчас дежурные по станциям проводят проверки.

Собеседник агентства добавил, что письма, предположительно, были отправлены с территории Украины.