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В Москве «заминировали» все станции метро

Неизвестный сообщил в экстренные службы о минировании всех станций метро Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Москве «заминировали» все станции метро
© ТАСС

По его словам, анонимные сообщения об угрозе взрывов поступили утром по электронной почте. Сейчас дежурные по станциям проводят проверки.

Собеседник агентства добавил, что письма, предположительно, были отправлены с территории Украины.

Сообщения о якобы минировании различных объектов в крупных российских городах массово поступают в экстренные службы с 2019 года. В январе неизвестный сообщил, что в экстренные службы о минировании всех торговых центров столицы. Выборочное проверки не подтвердили наличия взрывных устройств ни в одном из магазинов.

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