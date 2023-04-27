Стена строящегося дома обрушилась в Татарстане

Стена строящегося дома обрушилась в деревне Каюки в Татарстане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, под завалами могут находиться люди.

Информация об обрушении кирпичной кладки наружной стены трехэтажного строения поступила в 11:46 мск. Спасатели и пожарные приступили к поисковым работам. В них также задействовали кинологические расчеты с обученными на поиск людей собаками. Количество пострадавших в инциденте пока не уточняется.