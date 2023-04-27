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Стена строящегося дома обрушилась в Татарстане

Стена строящегося дома обрушилась в деревне Каюки в Татарстане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, под завалами могут находиться люди.

Стена строящегося дома обрушилась в Татарстане
© РИА Новости

Информация об обрушении кирпичной кладки наружной стены трехэтажного строения поступила в 11:46 мск. Спасатели и пожарные приступили к поисковым работам. В них также задействовали кинологические расчеты с обученными на поиск людей собаками. Количество пострадавших в инциденте пока не уточняется.

Напомним, что 11 апреля двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на улице Бондарчука на западе Москвы. До этого, 4 марта, аналогичный инцидент произошел на улице Лобачевского — тогда погиб один человек, еще двух доставили в больницу с различными травмами. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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