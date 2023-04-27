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В самолет «Уральских Авиалиний» попала молния

В лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Речь идет о рейсе У6-079 Москва (Домодедово)Санкт-Петербург (Пулково). Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.

В самолет «Уральских Авиалиний» попала молния
© РИА Новости

«26.04.2023 17.45 (мск) аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). При выполнении технических работ на ВС А-320, рейса У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково) от 06.04.2023, обнаружены следы попадания атмосферного электричества на фюзеляже и крыльях. Идет оценка повреждений», — говорится в сообщении.

У пассажирского самолета American Airlines загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу авиаперевозчика. Там отказались комментировать инцидент.

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