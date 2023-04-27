В самолет «Уральских Авиалиний» попала молния

В лайнер «Уральских авиалиний» попала молния. Речь идет о рейсе У6-079 Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург (Пулково). Повреждение обнаружилось при выполнении технических работ. Об этом сообщается в telegram-канале AVIAINCIDENT.