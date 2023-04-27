Криминалист рассказал, почему Блиновской не удалось покинуть Россию

Информацию о перемещении блогера Елены Блиновской перед ее задержанием силовики могли получить от ее знакомых, рассказал NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он также не исключил, что правоохранительные органы вычислили маршрут ее передвижения по видеокамерам и через спутниковые вышки связи, отслеживая сигнал мобильного телефона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько факторов сработало. Во-первых, технический: ее могли отследить по камерам, куда она двигалась, в какие машины садилась, в каком направлении ехала. Могли отследить через спутниковые вышки связи, хотя она могла телефон поменять, оставить дома, пользоваться другим. Но есть технические возможности установить владельца новых номеров и сим-карт, — добавил Игнатов.

Собеседник предположил, что кто-то из окружения Блиновской сообщил о ее планах подразделениям, занимавшимся розыском и задержанием знаменитости.

Могла быть утечка информации со стороны ее (Блиновской. — NEWS.ru) ближайшего окружения. Мог дать информацию о ее настоящих планах сотрудникам тех подразделений оперативных, кто устанавливал ее местонахождение и занимался задержанием, — отметил криминалист.

Комментируя информацию о том, что Блиновскую задержали на российско-белорусской границе в Смоленской области во взятом на прокат Maybach с водителем, Игнатов отметил, что в таком автомобиле труднее затеряться, но правоохранительные органы найдут человека с любым транспортом.

Опять же все зависит от желаний гражданки, специфики ее образа жизни, может, не привыкла арендовать другие машины, привыкла к роскоши. Зачем арендовать Kia Rio, проще арендовать Maybach, хотя на нем труднее затеряться в толпе, но ты хоть арбу арендуй, если ты нужен правоохранительным органам, тебя найдут, — подытожил Игнатов.