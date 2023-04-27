Правоохранители проводят обыски в доме Блиновской

Правоохранители проводят обыски в частном доме блогера Елены Блиновской . Как сообщает Telegram-канал Mash, в гараже «королевы марафонов» обнаружили два дорогих внедорожника — Lamborghini Urus стоимостью от 25 до 50 млн рублей и Range Rover, который стоит от 23 до 32 млн рублей.

Напомним, что следователи подозревают Блиновскую в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 млн рублей, а также легализации средств. По их версии, блогер «раздробила» свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

О задержании Блиновской на границе с Белоруссией в Смоленской области стало известно утром 27 апреля. Она пыталась покинуть Россию на арендованном Maybach. СМИ сообщали, что она должна была вылететь из Москвы в Казахстан в пять утра, однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту, после чего блогер сменила свои планы.