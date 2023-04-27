Побег из России и попытка спрятать миллиард: как жила Елена Блиновская

Сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией задержали блогершу Елену Блиновскую по делу об уклонении от уплаты налогов. Звезда «Марафона желаний» пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле Maybach.

Как сообщает «Газета.ru», Блиновская знала об интересе силовиков к ней и пыталась запутать следователей. Известно, что на имя блогерши был приобретен авиабилет Москва — Ташкент, с вылетом в 9 утра 27 апреля 2023 года.

Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 млн руб. и незаконной легализации более 43 млн руб.

Блогер Елена Блиновская стала известна в сети благодаря курсам финансовой грамотности «Марафон желаний». Средняя стоимость таких уроков составляла от трех до десяти тысяч рублей, подсчитало URA.Ru. Подразумевалось, что после прохождения курса, человек должен был ощутить в себе силу и энергию, чтобы реализовать свои мечты.

В 2021 году в сеть утекли кадры с юбилея Елена Блиновская в отеле на Алтае. Сообщалось, что на празднества было потрачено около 120 миллионов рублей.