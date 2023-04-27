$81.63+0.0890.14+0.11

Под Петербургом нашли обезглавленное тело пропавшего почти год назад пенсионера

Под Санкт-Петербургом вблизи озера Софино нашли тело пенсионера без головы. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Под Петербургом нашли тело пропавшего почти год назад пенсионера
© РИА Новости

По его данным, мужчина 75 лет пропал без вести почти год назад — в июне 2022 года. Его нашли в поселке Ефимовский Ленинградской области и опознали. Тело направили в морг для выяснения точных причин смерти.

«Найдено тело без головы, с посмертными повреждениями шеи от зубов животных», — сообщил источник телеканала.

Ранее в Волгоградской области нашли тело мужчины с обглоданным лицом. Один из местных жителей обнаружил погибшего в поле между хутором Сатаровский и поселком Красный Октябрь. Предварительно, мужчина скончался от обморожения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий