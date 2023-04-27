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На российском пляже нашли мертвую женщину без волос

На пляже в Выборгском районе Ленинградской области нашли мертвую женщину без волос на голове. Об этом сообщил 47News источник в правоохранительных органах.

На российском пляже нашли мертвую женщину без волос
© Lenta.ru

Заявление об обнаружении трупа на берегу Финского залива в поселке Пески поступило в полицию 26 апреля. Оперативники и криминалисты осмотрели тело россиянки. По предварительным данным, следов насилия найдено не было.

Труп направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти. Полицейские начали выяснять обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что несколько туристов из Ставрополя обнаружили труп человека во время прогулки по набережной в курортном городе Сочи. На место происшествия прибыли экстренные службы. Спасатели выловили тело на расстоянии 15 метров от берега и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

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