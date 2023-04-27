На российском пляже нашли мертвую женщину без волос

На пляже в Выборгском районе Ленинградской области нашли мертвую женщину без волос на голове. Об этом сообщил 47News источник в правоохранительных органах.

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Заявление об обнаружении трупа на берегу Финского залива в поселке Пески поступило в полицию 26 апреля. Оперативники и криминалисты осмотрели тело россиянки. По предварительным данным, следов насилия найдено не было.

Труп направили судмедэкспертам для установления точной причины смерти. Полицейские начали выяснять обстоятельства случившегося.