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Ночной взрыв под Петербургом повредил манеж конного клуба

Конюшня и манеж клуба «Конный двор» в городе Павловске вблизи Санкт-Петербурга оказались повреждены осколками от взрыва, произошедшего в ночь на 27 апреля, передает РИА Новости. В клубе пояснили, что взрыв произошел не на их территории, а где-то рядом.

Ночной взрыв под Петербургом повредил манеж конного клуба
© РИА Новости

У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки. Повреждена крыша здания конюшни и манежа, — заявили в клубе.

Источник издания 78.ru сообщает, что взрыв произошел у котельной в Павловске. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Среди людей пострадавших нет. На месте взрывы обнаружена воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

Ранее жители городов Пушкин и Павловск сообщали о мощном взрыве, прогремевшем поздно ночью. Некоторые очевидцы сообщали, что стены их домов трясло примерно 5-8 секунд. Взрыв прогремел неподалеку от конно-спортивного клуба «Ковбой» в Павловске, неподалеку от которого находится железная дорога. Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ заявил, что целью нападения был аэродром Пушкин, располагающийся рядом с авиаремонтным заводом, где чинятся военные самолеты, которые в том числе летают в зону военной операции. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

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