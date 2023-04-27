В Брянской области солдат срочной службы ранил сослуживца

В Брянской области солдат срочной службы из Тувы подстрелил своего сослуживца, также уроженца Тувы. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

По информации Telegram-канала, инцидент произошел накануне вечером. 20-летний солдат находился на своем посту в одном из приграничных сел Суземского района. Он выстрелил и попал в своего 19-летнего сослуживца. С ранением в ногу его отправили в хирургическое отделение больницы, где оказали всю необходимую помощь.

"По версии солдат, выстрел произошел случайно, из-за неосторожного обращения с оружием. Силовики проводят проверку", - говорится в сообщении.