Появились кадры задержания Блиновской

Напомним, что о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Следователи подозревают блогера, которая прославилась своим «марафоном желаний», в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По их версии, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не уплатив за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 млн рублей.

Сообщалось, что блогера задержали, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. СМИ сообщали, что она должна была вылететь из Москвы в Казахстан в пять утра, однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту и она заказала Maybach с водителем, на котором попыталась уехать из страны.