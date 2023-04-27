$81.63+0.0890.14+0.11

Появились кадры задержания Блиновской

Появились кадры задержания блогера-миллионника Евгении Блиновской на границе с Белоруссией в Смоленской области. Как сообщает РИА Новости, кадры опубликовал Следственный комитет.

Напомним, что о задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Следователи подозревают блогера, которая прославилась своим «марафоном желаний», в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По их версии, Блиновская использовала схему «дробления» бизнеса и занизила полученные доходы, не уплатив за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 млн рублей.

Сообщалось, что блогера задержали, когда она пыталась покинуть Россию на арендованном автомобиле. СМИ сообщали, что она должна была вылететь из Москвы в Казахстан в пять утра, однако кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту и она заказала Maybach с водителем, на котором попыталась уехать из страны.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий