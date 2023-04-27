В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском

Обломки неопознанного военного объекта были найдены в 15 км от Быдгоща, ситуация не угрожает безопасности местных жителей. Об этом со ссылкой на Минобороны Польши пишет РИА Новости.

«Военный отдел окружной прокуратуры Гданьска, под надзором Генеральной прокуратуры, начал расследование в отношении обломков воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща», - пояснил он в Twitter.

«Сначала подумали, что это дрон. Позже выяснилось, что это могла быть часть авиационной ракеты. Есть надписи на русском языке», - сообщила радиостанция.

Ранее в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Позже в НАТО дали оценку, согласно которой, в Польше упала ракета ПВО Украины.