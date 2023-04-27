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22 минуты назад

В Польше заявили об обнаружении обломков военного объекта

Алиса Селезнёва

Обломки неопознанного военного объекта были найдены в 15 км от Быдгоща, ситуация не угрожает безопасности местных жителей. Об этом со ссылкой на Минобороны Польши пишет РИА Новости.

В Польше нашли обломки ракеты с надписями на русском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным польского военного ведомства, обломки были найдены у населенного пункта Замость.

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро пояснил, что речь идет о воздушном объекте.

«Военный отдел окружной прокуратуры Гданьска, под надзором Генеральной прокуратуры, начал расследование в отношении обломков воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща», - пояснил он в Twitter.

По словам Зебро, находку исследуют военные эксперты, силовые ведомства и представители Службы военной контрразведки.

По данным RMF FM, на польской территории была найдена ракета класса «земля - воздух». Очевидцы утверждают, что длину предмет составляет несколько метров.

«Сначала подумали, что это дрон. Позже выяснилось, что это могла быть часть авиационной ракеты. Есть надписи на русском языке», - сообщила радиостанция.

Ранее в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось. Позже в НАТО дали оценку, согласно которой, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Происшествия,Збигнев Зебро,Минобороны России,НАТО,Горячая новость,
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