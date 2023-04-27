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Стали известны детали задержания Блиновской

У блогера Елены Блиновской, пытавшейся покинуть Россию перед задержанием, был куплен билет в Казахстан. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, Блиновская должна была вылететь из России в Казахстан в пять утра, но кто-то предупредил ее о возможном задержании в аэропорту.

Источник «Известий» утверждает, что из-за этого ночью Блиновская вызвала Maybach с водителем и отправилась в сторону Белоруссии. Задержали ее недалеко от границы в районе Смоленска.

Информацию «Известий» подтверждает и Telegram-канал Mash. По данным канала, вместе с Блиновской в Maybach находился ее охранник.

Блогера Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов

О задержании Блиновской, прославившейся благодаря «марафонам желаний», стало известно 27 апреля. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что против нее возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей.

В СК отметили, что блогера задержали, когда она пыталась пересечь границу РФ на арендованном автомобиле, при этом у нее имелись и авиабилеты в другую страну.

В офисе и дома у Блиновской проведут обыски, подчеркнули следователи.

В марте Блиновская заявила журналистам, что известные российские блогеры сталкиваются с проверками уже около года, но у нее самой проблем с налоговой нет.

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