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МВД опубликовало кадры роскошной жизни Блиновской

МВД России опубликовало очередные кадры из дома блогера Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов почти в миллиард рублей. На кадрах можно заметить сумки стоимостью в несколько миллионов рублей и другие брендовые вещи. Кадры опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа».

Опубликованы кадры с гардеробной Елены Блиновской. Помещение площадью в несколько десятков квадратных метров заставлено витринами с дорогой брендовой одеждой. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.

Ранее Блиновская была задержана по обвинению в нескольких уголовных статьях. Это неуплата налогов в размере почти миллиард рублей, а также отмывание денег в крупном размере. Блогер попыталась скрыться, но ее поймали на границе России и Беларуси. Ранее уже публиковались кадры с дорогим автопарком Блиновской.

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