МВД России опубликовало очередные кадры из дома блогера Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов почти в миллиард рублей. На кадрах можно заметить сумки стоимостью в несколько миллионов рублей и другие брендовые вещи. Кадры опубликовано в telegram-канале «МВД Медиа».

Опубликованы кадры с гардеробной Елены Блиновской. Помещение площадью в несколько десятков квадратных метров заставлено витринами с дорогой брендовой одеждой. Например, на видео можно заметить сумки Hermès Birkin стоимостью от 1,5 до 7,5 миллиона рублей.