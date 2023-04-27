Стало известно о дальнейших планах Елены Блиновской после отлета из Москвы

Стало известно, куда именно планировала улететь задержанная за неуплату налогов российская блогерша Елена Блиновская. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Блиновская купила билеты в Алматы. Она собиралась улететь в Казахстан 27 апреля в 5 часов утра. Однако блогершу предупредили о планах силовиков задержать ее в аэропорту. Тогда она арендовала автомобиль и поехала в сторону Белоруссии. Поймать женщину удалось в районе Смоленска.