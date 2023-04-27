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Елене Блиновской может грозить до 7 лет лишения свободы

За легализацию доходов блогеру Елене Блиновской может грозить до 7 лет лишения свободы. Однако на период следствия, скорее всего, инфлюенсера не будут изолировать от общества - таким мнением с "РГ" поделился адвокат, старший партнер бюро "Афанасьев, Узденский и партнеры" Сергей Узденский.

Елене Блиновской может грозить до 7 лет лишения свободы
© Российская Газета

- Блиновской вменяется тот же "блогерский" набор обвинений, что ранее был предъявлен Чекалиным, - комментирует дело эксперт. - Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере является преступлением небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в диапазоне от штрафа (200-500 тыс. рублей) до трех лет лишения свободы.

А вот второе преступление, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, относится к категории тяжких и наказывается более сурово - от принудительных работ до лишения свободы сроком до 7 лет, отмечает эксперт.

В отношении Блиновской, очевидно, будет избрана мера пресечения. С большой долей вероятности можно говорить о запрете определенных действий либо домашнем аресте, считает Сергей Узденский. "По указанным преступлениям не предусмотрена возможность заключения под стражу, за исключением случаев, когда лицо нарушило ранее избранную меру пресечения либо скрылось от органов предварительного расследования", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в миллиард рублей.

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