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Baza: под Белгородом перехватили две посылки с "сувенирными" гранатами

Белгородские пограничники за час остановили два автомобиля, в которых нашли две сумки с гранатами, сообщается в Telegram-канале Baza.

Под Белгородом остановили перевозившие сумки с гранатами машины
© Газета.Ru

По данным издания, около 23:00 пограничники остановили легковой автомобиль «Опель» на посту «Ровеньки». За рулем транспортного средства находился 48-летний мужчина, который провозил в машине рюкзак с гранатами Ф-1, взрыватели для других гранат, порох и реактивные осветительные патроны. Было установлено, что боеприпасы ему передал военнослужащий из красноярского края для своей мамы.

Через час пограничники остановили легковой автомобиль «Вольво», за рулем которого сидела девушка. Она перевозила рюкзак с гранатами и взрывателями. Девушка объяснила, что боеприпасы принадлежат ее 35-летнему мужу-военнослужащему из Калуги. Она уточнила, что не знала, что именно лежит внутри.

Пограничники изъяли содержимое обоих рюкзаков. Все материалы они направили в военное следствие. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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