$81.63+0.0890.14+0.11

В Запорожье заявили о гибели полицейского в результате взрыва у дома в Мелитополе

Один полицейский погиб, еще один получил ранение в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в ГУ МВД России по Запорожской области.

Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
© РИА Новости

Инцидент произошел в 5:15 (совпадает с мск) в Мелитополе возле подъезда многоквартирного дома. В результате происшествия двое правоохранителей получили ранения, их госпитализировали. В больнице один из пострадавших скончался.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в прошлый раз взрыв в Мелитополе произошел утром 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого — там взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий