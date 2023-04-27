Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе

В Запорожье заявили о гибели полицейского в результате взрыва у дома в Мелитополе
Один полицейский погиб, еще один получил ранение в результате взрыва у жилого дома в Мелитополе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в ГУ МВД России по Запорожской области.
Инцидент произошел в 5:15 (совпадает с мск) в Мелитополе возле подъезда многоквартирного дома. В результате происшествия двое правоохранителей получили ранения, их госпитализировали. В больнице один из пострадавших скончался.
«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.
Напомним, что в прошлый раз взрыв в Мелитополе произошел утром 3 апреля на улице Богдана Хмельницкого — там взорвался автомобиль. В результате происшествия пострадал один человек, ему потребовалась медицинская помощь.