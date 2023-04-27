В Японии обнаружили фрагмент китайской ракеты-носителя

Жители японского острова Окиноэрабу на юго-западе страны обнаружили на берегу металлический обломок, который специалисты считают фрагментом китайской космической ракеты. Его размеры - два на три метра, сообщил в четверг телеканал NHK.

На пластине белого цвета сохранились рисунок в виде национального флага КНР и надпись на китайском языке. Один из экспертов Японского агентства аэрокосмических исследований полагает, что это фрагмент обтекателя спутника, размещаемого в верхней части китайской ракеты-носителя класса "Чанчжэн".

Судя по всему, обломок выброшен волнами на берег острова. Какого-либо ущерба не зафиксировано, отмечает NHK.