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СМИ: в Японии обнаружили фрагмент, предположительно, ракеты-носителя КНР

Жители японского острова Окиноэрабу на юго-западе страны обнаружили на берегу металлический обломок, который специалисты считают фрагментом китайской космической ракеты. Его размеры - два на три метра, сообщил в четверг телеканал NHK.

В Японии обнаружили фрагмент китайской ракеты-носителя
© globallookpress.com

На пластине белого цвета сохранились рисунок в виде национального флага КНР и надпись на китайском языке. Один из экспертов Японского агентства аэрокосмических исследований полагает, что это фрагмент обтекателя спутника, размещаемого в верхней части китайской ракеты-носителя класса "Чанчжэн".

Судя по всему, обломок выброшен волнами на берег острова. Какого-либо ущерба не зафиксировано, отмечает NHK.

Китай 16 апреля успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования с помощью ракеты "Чанчжэн-4-бэ".

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