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Девять человек пострадали при выбросе газа на скважине в Якутии

Девять человек пострадали в результате выброса газа с последующим возгоранием на шахте в Якутии, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Мирный.

Девять человек пострадали при выбросе газа в Якутии
© РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля на участке добычи газа, расположенного в 6 км от села Таас-Юрях, во время проведения ремонтных работ. В настоящее время горения на участке нет.

Прокуратура Якутии организовала проверку по факту произошедшего. Она будет проведена с привлечением специалистов органов контроля, говорится в Telegram-канале ведомства.

На прошлой неделе произошел пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе. Пострадал один человек, он был срочно доставлен в больницу. Еще 270 шахтеров были эвакуированы без последствий для здоровья. К тушению пожара были привлечены 50 пожарных и девять единиц техники.

Ранее сообщалось о задымлении в шахте «Обуховская» в Ростовской. Экстренные службы эвакуировали 229 человек. Для спасения шахтеров были задействованы четыре единицы техники и 21 горноспасатель.

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