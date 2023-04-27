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При взрыве в Мелитополе пострадал один человек

У многоквартирного дома в Мелитополе сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщила администрация города.

При взрыве в Мелитополе пострадал один человек
© РИА Новости

«Примерно в 5.15 в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв», - говорится в Telegram-канале администрации Мелитополя.

Сообщается, что один человек госпитализирован в результате сработавшего взрывного устройства у подъезда дома. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее взрыв раздался в Мелитопольском депо. По мнению врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, к подрыву причастна украинская ДРГ.

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