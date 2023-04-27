В Японии вынесли приговор российскому моряку с судна «Амур»

Окружной суд Асахикава вынес приговор третьему помощнику капитана Павлу Добрянскому с российского судна «Амур», назначив ему три года лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет.

При оглашении приговора судья отметил, что Добрянский не признал себя виновным, не принес извинений семьям погибших и не проявляет признаков раскаяния, передает РИА «Новости».

До оглашения приговора судья дал слово подсудимому, но вскоре вынес ему предупреждение из-за неподобающего поведения, которое выражалось в перебивании переводчика и судьи, а затем после нескольких предупреждений предписал ему покинуть зал заседаний.

В то же время суд, признав Добрянского виновным по статьям о создании опасности морскому движению и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекших смерть людей, признал, что виноват не только он, но и капитан японской шхуны. В решении по Добрянскому учитывался и прецедент приговора капитану японской шхуны. Кроме того, несмотря на смерть троих человек, суд учел, что Добрянский выполнил часть своих обязательств, а также то, что он уже фактически провел в заключении один год и десять месяцев и до сих пор не совершал правонарушений на территории Японии.

Таким образом, суд учитывал эти обстоятельства при принятии решения о лишении Добрянского свободы на три года с отсрочкой приговора на пять лет. Судья объявил, что Добрянского выпускают из-под стражи, иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации. Прямо в здании суда он был передан сотрудникам иммиграционной службы. Как ожидается, уже в четверг его препроводят в иммиграционную службу в Саппоро для последующей депортации на родину.

В мае 2021 года «Амур», двигавшийся из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулся со шхуной «Дай-хати Хокко-мару», японское судно перевернулось и трое японских моряков погибли.