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47 минут назад

Глава МЧС Куренков прибыл в охваченную огнем Сосьву

Ura.Ru

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Свердловскую область. Здесь он проведет совещание по помощи людям, пострадавшим от пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава МЧС Куренков прибыл в охваченную огнем Сосьву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Свердловскую область прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Он проведет совещание по вопросам оказания помощи погорельцам», — пишет telegram-канал «МЧС России».

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетит в Сосьву. Его приезд подтвердил источник в силовых структурах.

Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

Происшествия,Александр Куренков,МЧС России,
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