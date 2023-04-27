Глава МЧС Куренков прибыл в охваченную огнем Сосьву

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел в Свердловскую область. Здесь он проведет совещание по помощи людям, пострадавшим от пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В Свердловскую область прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков. Он проведет совещание по вопросам оказания помощи погорельцам», — пишет telegram-канал «МЧС России».

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков прилетит в Сосьву. Его приезд подтвердил источник в силовых структурах.