Стало известно о взрыве многоэтажки в Умани после попадания украинской ракеты

Украинская ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) попала в многоэтажный дом в Умани при попытке сбить российскую ракету. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

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На опубликованных кадрах видно, что попадание пришлось на верхние этажи многоэтажки. Они сильно пострадали от взрыва, а уцелевшая сторона дома охвачена пламенем.

В ночь на 28 апреля стало известно о взрывах в украинских городах, по всей стране объявили воздушную тревогу, а СМИ сообщили о работе ПВО.