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Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в районе Курильских островов

Подземные толчки магнитудой 5,0 и 4,7 зарегистрировали сейсмологи у Курильских островов ночью 27 апреля. О крупных землетрясениях сообщила Единая геофизическая служба РАН.

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в районе Курильских островов
© Ivan Damanik ZUMAPRESS.com Globallookpress

«Эпицентр располагался в Тихом океане в 175 км южнее острова Симушир», - приводит РИА Новости слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой.

По данным сейсмонаблюдений , еще одно землетрясение мощностью 4,7 балла произошло три часа спустя в Тихом океане на глубине порядка 80 км на расстоянии 145 км на юго-запад от города Северо-Курильск на острове Парамушир.

По предварительной информации, землетрясения прошли без последствий.

«Сообщений об ощутимости от населения в обоих случаях не поступало», - рассказала Елена Семенова.

Ранее сообщалось , что ученые Европейско-Средиземноморский сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9-7,1 около острова Суматра в ночь с 24 на 25 апреля.

Напомним, что 11 апреля на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, тонны газа, пепла и горной породы вырвались в атмосферу, и пеплопад обрушился на окрестные населенные пункты, толщина пепельного покрова достигала 10 см.

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