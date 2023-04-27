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18 минут назад

"Фонтанка": жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва

Газета.Ru

Жители Пушкина говорят о раздавшемся громком звуке взрыва, некоторые очевидцы сообщили о трясущихся зданиях, передает "Фонтанка".

"Фонтанка": жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", - сообщила изданию очевидица. В публикации говорится, что звук был таке слышен Павловске.

Десятки сообщений о происшествии публикуют в соцсетях. Официальной информации от МЧС не поступало, однако в полиции и Росгвардии сообщили "Фонтанке", что наряды ищут место взрыва. Глава района Андрей Чапуров и переадресовал вопрос журналистов в пресс-службу, которая готова разговаривать завтра утром. Ранее в Новосибирской области местный житель пострадал в результате взрыва гранаты.

Происшествия,Росгвардия,
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