"Фонтанка": жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва

Жители Пушкина говорят о раздавшемся громком звуке взрыва, некоторые очевидцы сообщили о трясущихся зданиях, передает "Фонтанка".
"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", - сообщила изданию очевидица. В публикации говорится, что звук был таке слышен Павловске.
Десятки сообщений о происшествии публикуют в соцсетях. Официальной информации от МЧС не поступало, однако в полиции и Росгвардии сообщили "Фонтанке", что наряды ищут место взрыва. Глава района Андрей Чапуров и переадресовал вопрос журналистов в пресс-службу, которая готова разговаривать завтра утром. Ранее в Новосибирской области местный житель пострадал в результате взрыва гранаты.