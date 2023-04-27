"Фонтанка": жители пригородов Петербурга сообщили о звуках взрыва

"У меня мама в садоводстве "Славяночка" находится, там у них дома трясло. В Гуммоласарах у подруги окно открылось. Мы думаем, что это, скорее всего, аэродром пушкинский военный", - сообщила изданию очевидица. В публикации говорится, что звук был таке слышен Павловске.