В российском городе застройщик обманул дольщиков на сотни миллионов рублей

За период с 2018 по 2020 год общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСити» заключило с дольщиками ряд договоров долевого участия для строительства многоквартирного дома на улице Горького. В результате застройщик не выполнил своих обязательств и до сих пор не сдал дом в эксплуатацию, хотя это должно было произойти в июне 2022 года. Ущерб, причиненный обманутым дольщикам, оценили более чем в 808 миллионов рублей.