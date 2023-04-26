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В российском городе застройщик обманул дольщиков на сотни миллионов рублей

В Нижнем Новгороде застройщик при строительстве жилого дома обманул дольщиков на сотни миллионов рублей. Об инциденте в российском городе сообщили на Следственного управления Следственного комитета по региону.

В российском городе застройщик обманул дольщиков на сотни миллионов рублей
© Lenta.ru

За период с 2018 по 2020 год общество с ограниченной ответственностью «ИнтерСити» заключило с дольщиками ряд договоров долевого участия для строительства многоквартирного дома на улице Горького. В результате застройщик не выполнил своих обязательств и до сих пор не сдал дом в эксплуатацию, хотя это должно было произойти в июне 2022 года. Ущерб, причиненный обманутым дольщикам, оценили более чем в 808 миллионов рублей.

В отношении организации возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере»). В Следственном комитете пообещали предпринять «исчерпывающие меры» для того, чтобы восстановить права пострадавших дольщиков.

В марте стало известно, что в Орле генерального директора компании приговорили к тюремному заключению за обман дольщиков на более чем 22 миллиона рублей.

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