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В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия

В подмосковном Пушкино двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического пистолета «Оса». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
© globallookpress.com

По информации канала, мальчик нашел оставленное без присмотра взрослых оружие. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с диагностированным переломом кости свода черепа.

Мать ребенка не смогла раскрыть полицейским обстоятельства случившегося. Женщина находится в шоковом состоянии.

В конце марта в Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика после того, как другой ребенок выстрелил в него из игрушечного пистолета. Во время игры «в войнушку» пластиковая пуля попала ребенку в глаз.

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