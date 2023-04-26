В Москве пресекли деятельность работавших на ВСУ мошеннических колл-центров

УФСБ по Москве сообщила о пресечении деятельности мошеннических колл-центров, действовавших в интересах ВСУ. об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что колл-центры были организованы в городе Москве. Работники центров занимались хищением денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере. Для этого они представлялись сотрудниками силовых структур и финансовых организаций и обманом вынуждали граждан переводить деньги на указанные счета.

Деньги, которые переводили доверчивые граждане обналичивались в банкоматах в различных регионах РФ, затем конвертировались в криптовалюту. После этого средства переводились на криптокошельки анонимных получателей на Украине. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который подозревается в подготовке теракта в Военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. При обыске у мужчины изъяли две самодельные бомбы, одна из который содержала поражающие элементы в виде гвоздей, а вторая с зажигательным действием.