Петербуржец вызвал полицию, чтобы отдать гранату, и выпрыгнул в окно

В Санкт-Петербурге пьяный местный житель позвонил в полицию и заявил, что хочет сдать найденные им гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает 78.ru.

Прибывшие по месту жительства россиянина полицейские стали стучаться в дверь, но мужчина им не открыл. Спустя некоторое время петербуржец выпрыгнул из окна и скрылся.