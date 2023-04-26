Петербуржец вызвал полицию, чтобы отдать гранату, и выпрыгнул в окно
В Санкт-Петербурге пьяный местный житель позвонил в полицию и заявил, что хочет сдать найденные им гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает 78.ru.
Прибывшие по месту жительства россиянина полицейские стали стучаться в дверь, но мужчина им не открыл. Спустя некоторое время петербуржец выпрыгнул из окна и скрылся.
Вскоре правоохранители вскрыли квартиру россиянина, но никакого оружия там не обнаружили. Сейчас в происшествии разбираются полицейские.