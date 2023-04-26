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Петербуржец вызвал полицию, чтобы отдать гранату, и выпрыгнул в окно

В Санкт-Петербурге пьяный местный житель позвонил в полицию и заявил, что хочет сдать найденные им гранату и травматический пистолет. Об этом сообщает 78.ru.

Петербуржец вызвал полицию, чтобы отдать гранату, и выпрыгнул в окно
© РИА Новости

Прибывшие по месту жительства россиянина полицейские стали стучаться в дверь, но мужчина им не открыл. Спустя некоторое время петербуржец выпрыгнул из окна и скрылся.

Вскоре правоохранители вскрыли квартиру россиянина, но никакого оружия там не обнаружили. Сейчас в происшествии разбираются полицейские.

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